Der er så meget smæk på fortællingen, at man skulle være et skarn for at kede sig

Det er let at læne sig ind i Madrids sommerhede fastlandsklima og let at leve sig ind i den forvildede svenske klummeskribent Bennedith, der er blevet begavet med et rejsestipendium til Madrid. Bennedith er et tomt udgangspunkt. Så snart hun ankommer, vil hun ikke andet end at drikke vin og se fjernsyn. Enhver kan gisne om hvorfor. Bennedith er den slags hovedperson, som er så gennemsigtigt gennemsnitlig, at læseren snildt kan fylde hende med sine egne problemer.

Romanens øvrige personer holder sig nu heller ikke tilbage. Først er det libertineren Mercuro Cano, der krænger hjertet ud for Bennedith. Han elsker hustruen, Soledad, hvis modne glamour er uden sidestykke, og hvis bryster er »bløde og moderlige«, men formår alligevel ikke at holde snitterne fra andre damer, og i årevis har han ligget i med elskerinden Penelope.

Klimakset i Mercuros historie er hans deltagelse i det suspekte underholdningsshow ’Kødets tid’, hvor han til gengæld for offentlig ydmygelse håber på soning og tilgivelse. Hvad showet angår, må man forestille sig noget i retning af ’Dr. Phil’ på dark web; hvis den midaldrende tv-psykolog altså erstattedes af en nonne, der slog i bordet med sin ødelagte hånd, og publikum af et hadefuldt, fordømmende kommentarspor. Mercuro tigger om igen at få plads i hustruens hjerte, og showet tager ham på ordet. På grusomste vis skal det vise sig.

I romanens anden del er det Sor Lucia, der går til bekendelse. Gennem en række breve stilet til Bennedith facetteres billedet af nonnen, der har været grusom, filantropisk eller bare godtroende nok til at iværksætte noget så uhyggeligt og perfekt tidssvarende som ’Kødets tid. Der er så meget smæk på Wolffs fortælling, at man skulle være et skarn for at kede sig i selskab med den. Historien om Lucia, slagterens lavstammede datter, er dog i særdeleshed spændende, for det er ikke småting, Lucia har gennemlevet, før hun gik i kloster: fra blodigt slagterarbejde, over Franco-tidens blodsudgydelser, til den dag en retfærdig hævner huggede tommelfingeren af hende, og hun endelig hørte Gud kalde på sig: »Du skal lede dem gennem apokalypsen«.