2 hjerter: Dansk digter var verdensberømt og en gudsbenådet lyriker. Men hans romaner var decideret dårlige

Johannes Jørgensen var verdensberømt, som vi siger om forfattere, der bliver læst på flere europæiske hovedsprog. Det skete, efter at han blev katolik og skrev biografier om helgener, som jo spiller en vigtig rolle i den religion. Inden det kom så vidt, havde han tumlet lidt omkring.

Jørgensen var en skippersøn fra Svendborg, der tog til København som 16-årig og orienterede sig efter de herskende stemninger, lidt darwinisme, lidt brandesianisme og en masse skriveri, dagbøger, romaner, kritik, digte. Han var en gudbenådet lyriker. Ingen digte om forsommeren er smukkere end ’Nu lyser løv i lunde’. Men den evne lod han snart ligge til fordel for prosa.

Romaner skulle det være. Han sprøjtede dem ud, en om året. Autofiktioner kunne man have kaldt dem, hvis begrebet havde foreligget, for de handler mest om en ung mand, der var kommet til hovedstaden, hvor han mødte udfordrende kvinder, som han ikke kunne greje. Først da han opgav den slags hovedpersoner til fordel for typer som den hellige Frans af Assisi og den hellige Birgitta af Vadstena, fandt han sin rette stemme. I en af sine regulært selvbiografiske tekster har han slået fast, at romanskriver skulle han ikke være.

Beviset for den påstand foreligger her.