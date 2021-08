5 hjerter: Forfatteren skrev bogen for at betale tilbage på en skattegæld. Og det e blevet til en en genialt usentimental samtidsskildring

Har du nogensinde tænkt på kindbenene i et kraftigt skønhedsopereret ansigt som to fiskepinde, der ligger under øjnene?

Så absurd og sandt kommer verden til syne for hovedpersonen Bibbs i romanen ’Dagene, dagene, dagene’, der er det bedste, du kommer til at læse om forholdet mellem privatøkonomi og begær i år. Denne anmelder var tidligere stødt på Tone Schunnessons efterord om unge sammenslyngede kroppe i fotobogen ’Drunk in Love’ og hendes podcastinterview med den amerikanske forfatter Eileen Myles, så jeg havde godt på fornemmelsen, at hun var cool. Jeg vidste bare ikke, hvor sjov hun også er.