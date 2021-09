5 hjerter: Det er et uomgængeligt og monumentalt værk

Året 2021 er Jean Genets år, i hvert fald i Danmark. I foråret udgav OVO press ’Det kriminelle barn’, en samling essays og lejlighedstekster skrevet mellem 1949 og 1985 og oversat af Morten Chemnitz, og nu kommer ’En forelsket fange’ på Forlaget Arena.

Selv om bogen blev udgivet posthumt i 1986 lige efter Genets død, er den at betragte som et færdiggjort værk, Genets sidste: en massiv, næsten mastodontisk prosatekst, eller rejsetekst, om perioden 1970-84, hvor den revolutionære, homoseksuelle franske forfatter ad flere omgang opholdt sig blandt palæstinensiske frihedskæmpere, fedayinerne, især mellem 1970 og 1972. Det er noget af et litterært testamente, Genet efterlod sig med denne bog; ligesom med ’Det kriminelle barn’ er der tale om et uomgængeligt værk, skrevet af en af det 20. århundredes største franske forfattere.