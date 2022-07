6 hjerter: Hun er en uovertruffen forfatter. Hun hvæsser læserens sanseapparat

’Kasse 19’ er en morsom, uudgrundelig og temperamentsfuld roman om at læse og skrive og om at opdage, at man er blevet gammel nok til at have en fortid. Claire-Louise Bennett er en uovertruffen forfatter. Hun hvæsser læserens sanseapparat.