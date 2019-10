Nobelpriskandidat: »Jeg har fået et ry for at være ham fyren, der skriver frygtelig lange sætninger, og i hvis bøger det altid regner. Men det er ikke tilfældet!«

Uddrag

Modstandens melankoli





»Hverdagenes vante orden var afløst af et stadig mere omsiggribende kaos, fremtiden syntes uforudsigelig, fortiden uigenkaldelig og alle dagliglivets foreteelser så vilkårlige, at man for så vidt kunne forestille sig hvad som helst, for den sags skyld også at ikke en eneste dør i verden længere kunne åbnes, eller at hveden groede med akset nedad, eftersom det kun var symptomerne på den destruktive desintegration, der var mærkbare, mens årsagerne blev ved med at være uoverskuelige og abstrakte, følgelig var der intet andet at gøre, end hårdnakket at gribe til hvad som helst, blot det var håndgribeligt«.

Udkom på dansk i 2015, Forlaget Sisyfos.

Oversat af Peter Eszterhás

Vis mere