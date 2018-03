Hvis Gud var en magtfuld kvinde: 'Kraften' er en ekstremt velkomponeret genfortælling af skabelsesberetningen Naomi Aldermans fascinerende fremtids-roman ’Kraften’ genfortæller evolutionsfortællingen og skabelsesberetningen med omvendt kønsfortegn.

Forfatterinden Margaret Atwood citeres for at have sagt, at mænd er bange for, at kvinder vil le ad dem, mens kvinder er bange for, at mænd vil slå dem ihjel. Der er gode grunde til, at netop det citat rinder læseren i hu i mødet med ’Kraften’.