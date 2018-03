Hvem er for eksempel Bjørn?: 'Borgtron' er en fandenivoldsk tegneserie, der skider på den store fortælling og efterlader læseren dybt forvirret Et af de faste navne på Finlands alternative tegneseriescene kommer nu for første gang på dansk. Jyrki Nissinens ’Borgtron’ er mest for dem, der ved, hvad de får.

Borgtron er en rumvæsenlignende mutantfyr, som er ude på et eller andet. Som at skyde folk med armbrøst eller starte en forlystelsespark, hvor attraktionerne er en halvdød papegøje og et erotisk sømspil. »Der er underholdningsgaranti for for børn i alle aldre«, forsikrer Borgtron. Og det gælder sådan set også for den første danske udgave af denne sære finske specialitet. Men det kræver en læser, der ser stort på sammenhængende fortælling, og som kan se den helt særlige charme, der findes i finsk absurdkomisk tegneseriesmadder.

Jyrki Nissinen: Borgtron Oversat af Søren G. Mosdal, Jacob Ørsted og Mari Ahokoivu. Fahrenheit, 112 sider, 149 kroner.

Jyrki Nissinen har siden 2006 tegnet serien om ’Borgtron’, og Fahrenheits danske udgave samler historie nummer 8, 9 og 10 ud af foreløbig 13. Læseren bliver derfor, uden yderligere introduktion (hvem er for eksempel Bjørn?), kastet midt ind i et stenet univers, hvor alting tilsyneladende kan ske. Og sker.

Borgtron bor i en nedlagt dildofabrik under en lem i skoven sammen med sin kæreste, Marianne. Marianne er en hund, men i stedet for snude har hun to menneskeben. Ingen forklaring gives, ingen er nødvendig. Hun er en styg tyran, der tryner Borgtron med verbal vold, korporlige tæsk og psykisk terror. Alligevel er Borgtron altid fuld af gåpåmod, og hans appetit på narrestreger bliver så afgjort ikke mindre, da den cigaretrygende og solbrillebærende skaterhund Smokington – indbegrebet af cool – træder ind på scenen som tredje ben i det anarkistiske og kaotiske trekantsdrama.

En lille smule skønhed blandt alt det grimme

Albummets tre historier (påhæftet et firesiders appendiks om ’Rocksoldaterne’, en bande, der »pløkker kællinger og stjæler bajere«) udspiller sig på mærkværdig vis som en slags sitcom. Hovedparten af fortællingerne foregår i Borgtron og Mariannes lejlighed, og mange af replikkerne – især Borgtrons indre monolog – er stive som regibemærkninger med den billigste dåselatter lige om hjørnet. Og at Smokington så kommer og laver rav i den, tilfører kun yderligere fladpandet komik, centreret om pis, lort, bræk og blottede kønsorganer. Her bidrager Jacob Ørsted, Søren G. Mosdal og Mari Ahokoivus veloplagte (men ikke fejlfri) fordanskning til løjerne, som når den mundrette vending ’hul i det, som røven sagde til kussen’ bliver et tilbagevendende valgsprog.

Nissinen mestrer den svære disciplin at tegne grimt, men fedt. Hele albummet er fuldt af sort-hvide tuschtegninger med lidt gråtoner her og der, hvor figurernes proportioner og billedernes perspektiver ofte sejler. Nogle gange er armene lange, nogle gange korte. Nogle gange flyder den sorte farvelægning ud, nogle gange er lige linjer ikke særlig lige. Ofte ligner det noget lavet i en fysiktime af én, der ikke hører efter. Men andre gange præsterer Jyrki Nissinen enkelttegninger – et closeup af et ansigt, et skovlandskab – hvor den teenageagtige og fandenivoldske streg bliver fuld af en slagkraftig umiddelbarhed og en næsten vrængende humor.

Som ny læser er man på herrens mark, og det hele slutter lige så brat, som det begyndte. Der er ingen tvivl om, at ’Borgtron’ er energisk, rå og helt umiddelbart lattervækkende. Men Jyrki Nissinens første bog på dansk er ganske enkelt et nummer for stenet. Fortællingen for abrupt og udvalget for kaotisk til for alvor at gøre serien relevant og tilgængelig. Man savner de forudgående 7 bind. Og det er synd, for ’Borgtron’ er ren tegneserieentusiasme, der skider på den store fortælling og stikker tegnetalent skråt op. Det er smittende og charmerende, men det er bare ikke helt godt nok.