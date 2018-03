Theis Ørntofts nye roman starter suverænt, men bliver efterhånden alt for syret og flagrende Første del af 'Solar', beskrivelsen af hærvejsvandringen, kunne have fået anmelderen til at udråbe dette til årets roman. Men så går det galt.

FOR ABONNENTER En kunstner er en, der er født genert, og som ikke er blevet sindssyg eller massemorder. Sådan kan man omtrentligt sammenfatte en af jegfortællerens refleksioner i Theis Ørntofts første roman. Da jeg læste romanens første del, tænkte jeg ellers, at en kunstner er en, der har en særlig evne til skarp observation og til at give sine observationer æstetisk form. Det gør Ørntoft nemlig på aldeles frydefuld vis, da han skildrer sin jegperson som vandringsmand på Hærvejen.