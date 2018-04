»Strippoker ved et glasbord«: Finsk forfatter har fået en god ide. Desværre kun på papiret Et litteraturselskab af forvoksede børn skal vise vej til litteraturens væsen. Som viser sig at være ret romantisk – og en meget lang historie.

Ideen er ikke dum. På papiret. I praksis viser den sig at være lidt gumpetung.

Man tager et selskab bestående af 10 forfattere, samlet i beundring for den store børnebogsforfatter Laura Lumikko. De skal så lure hende og hinanden kunsten af. For at få eventyret op i gear lader man bøger have deres eget liv.











Boganmeldelse Pasi Ilmari Jääskeläinen: Den skinbarlige sandhed om Lumikkos litterære selskab. Oversat fra finsk af Siri Nordborg Møller. Jensen & Dalgaard, 338 sider, 300 kroner. Udkommet 17.04

Klassikere ændrer for eksempel handling, hvis man ikke passer godt på dem. Bøger kan få pest og smitte hinanden. En yngre barnløs lærerinde ved navn Ella opdager et eksemplar af Dostojevskijs ’Forbrydelse og straf’, som har fået ændret handling. Denne særlige lydhørhed for bøgers indre liv bliver hendes springbræt til fru Lumikkos akademi.

Det er lidt gådefuldt for både læseren og unge Ella, hvad der egentlig foregår, når den lille bys litterater stikker deres koryfæhoveder sammen. Blandt andet fordi deres idol, den store børnebogsforfatter, er forsvundet på mystisk vis.

Man skal forstå den helt specielle betydning af navneordet ’spillet’ og udsagnsordet ’at lække’, hvis man skal bestå optagelsesprøven. Medlemmerne har strenge pålæg om ikke at røbe, hvad ordene dækker over.

Efter at have gået gruelig meget igennem får læseren til sidst del i den grumme sandhed

Det viser sig dog, at spillet ikke er så meget andet end de historier, de binder hinanden på ærmet. Og at lækagerne består i at fortælle historier, de burde have holdt for sig selv. Man skal forstille sig for at fortælle, og det er der da en vis visdom i.

Den store hemmelighed

Af spillet kommer kunsten. Alle mennesker iklæder sig historier, men forfatterne i det litterære selskab klæder dem af.

Spillet er en art sandhedsleg, »strippoker ved et glasbord«. Som det hedder, »almindelige mennesker kunne aldrig udlevere lige så meget til hinanden som forfatterne i Litteraturselskabet«.

Der er dog én historie, ingen af medlemmerne kan få has på. Den om selskabets 10. medlem, Oskar, der forsvandt allerede som barn. Hvad skal et barn for resten i et litteraturselskab? Det viser sig, at alle forfatterne i selskabet er blevet meldt ind som børn. Siden er det gået ned ad bakke for dem.

Det ny medlem, lærerinde Ella, der altså først er blevet medlem som voksen, bliver mere og mere optaget af sin forsvundne forgænger, som alle de andre taler beundrende om. De var børn alle sammen til at begynde med. De har bygget deres værker på inspiration fra det forsvundne barn.

Efter at have gået gruelig meget igennem får læseren til sidst del i den grumme sandhed, at helten, den lille Oskar, var et autistisk barn, der aldrig fik lært at læse eller skrive. Hans notesbog, selskabets klenodie, indeholdt kun sprogløse tegn.

For enden af den lange historie ligger altså en kunstnermyte i stil med romantikkens om Kaspar Hauser, drengen, der voksede op uden samkvem med mennesker og derfor ikke blev ødelagt af kultur. Den forsvundne børnebogsforfatter, der selv var ved at drukne som barn, har oplært sine elever i at blive som den autistiske Oskar. Hendes terapi havde til formål at befri dem for kulturen.

Det er da et hæderkronet synspunkt, så gammelt som romantikken. Jääskeläinen har pakket det ind i mange og lange sidehistorier.