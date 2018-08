5 hjerter: Verdensberømt marokkansk-fransk forfatter skriver fængslende om den islamiske verdens dødsdrift og den kristne verdens illusoriske forjættelse Stor, tragisk generations-fortælling af Tahar Ben Jelloun om et voldsomt kultursammenstød.

I dele af islam er det tilladt mænd at indgå et midlertidigt ’lystægteskab’, når de f.eks. er på rejse, så de undgår fristelsen fra prostituerede. Graden af hykleri og chauvinisme i fænomenet er til at tage og føle på, og selve ordet lystægteskab, på fransk mariage de plaisir, forvandler i sig selv alle andre ægteskaber til ulystægteskaber på en måde, som er til at få åndenød af.

Men marokkanskfranske Tahar Ben Jelloun tager lystægteskabet for pålydende i den store fortælling med denne titel, som udkom i Frankrig for to år siden og nu er kommet på dansk.

Boganmeldelse









Det er ikke den muslimske seksualmoral, der er bogens anliggende, men mødet og sammenstødet mellem kulturer og hudfarver, nord og syd, hvid og sort. Jelloun, hvis modersmål er arabisk, skriver på fransk.

Han bærer i hele sit forfatterskab nomadens byrde, han viser de store brydninger i vandringsmandens verden, og han kredser om globaliseringens modsætninger med en rigdom af udtryk og fortællinger, som er en Sheherezade værdig. Hun citeres i bogens motto: »Det er mig berettet, o lyksalige og rige Konge, at der var ...«.

Den moderne verdens gral

Jelloun har tidligere udgivet en lille håndbog, ’Racismen forklaret for min datter’. ’Lystægteskabet’ er i en vis forstand samme fænomen forklaret for os alle sammen i en storslået bred fortælleform med sagatone.

Lige siden forfatterskabets tidlige bøger fra 1980’erne, navnlig dobbeltromanen ’Sandbarnet’ og ’Den hellige nat’, som fik Goncourt-prisen og vandt verdensberømmelsen, har Tahar Ben Jelloun søgt den gral, som den moderne verden fortvivlet jager: identitet.

En kvinde med mandenavnet Ahmed stod i centrum af dobbeltromanen, som satte den muslimske verdens manglende evne til at møde moderniteten i et krast lys. Og ’Lystægteskabet’ gør det samme.

Fortællingen går over tre generationer og mere end et halvt århundrede. Først skriver vi 1950’erne, hvor den marokkanske forretningsmand Amir, som lever godt og rigt i byen Fès, en gang om året krydser Sahara for at rejse til Senegal og handle. I Dakar, hovedstaden, indgår han et lystægteskab, som kun varer den tid, det varer. Men et særligt år varer det ved, for Amir forelsker sig i sin midlertidige hustru, som hedder Nabou og er lige så skøn, som hun er sort. Så Amir tager Nabou med hjem til Fès, hvor den første hustru ikke er helt så begejstret for Nabou, som hendes mand er. Men Nabou bliver en del af husholdningen og føder et tvillingepar, to drenge, den ene sort, den anden hvid. Sidstnævnte går det godt, mens den sorte dreng ligesom sin mor udsættes for racisme og forfølgelse.

I tredje generation, hvor vi er helt oppe omkring år 2000, kommer Nabous sorte barnebarn Salim som følge af politiets fejl og fordomme på en rejse ned over Sahara og tilbage til sine senegalesiske rødder. Men han rejser også nordpå igen, og som tiden går, mister han mere og mere sin oprindelige identitet som søn af den velstående forretningsfamilie og absorberes af flygtningestrømmen fra det sorte Afrika. Alt ender grusomt ved Gibraltarstrædet med udsigt til det forjættede Europa, og undervejs er ikke blot en familie, men et helt land, Marokko, blevet kværnet til støv og sand mellem globaliseringens og de store folkevandringers møllehjul.