'Bed ikke om nåde' har stort potentiale, men bliver en krydret omgang krimiklicheer Martin Österdahls krimi er lige så raffineret og kulinarisk som en svensk pølseret – med Jan Guillous chauvinistiske ketchup.

Vi er i det herrens år 1996, få år efter at gamle Sovjetunionen brød sammen og omkalfatredes til det senmoderne Moder Rusland med alt, hvad der er i reden af nyrige gøgeunger, onde oligarker og gustne gangstere. Til et præsidentvalg, hvor drukkenbolten og (små)demokraten Boris Jeltsin er på valg, mens alt flyder i klar vodka og sorte penge.

Sverige bliver pludselig udsat for et hackerangreb i den dengang spæde digitale verden, som Sverige er førende indenfor.

Boganmeldelse









Martin Österdahl: Bed ikke om nåde Oversat af Louise Ardenfeldt Ravnild. People’s Press, 475 sider, 249,95 kroner. Som abonnent får du 15 pct. rabat i Boghallen, på politikenbooks.dk og bogreolen.dk. Læs mere på politiken.dk/plus.

Samtidig er en svensk tænketank på sporet af en skjult skyggehær af sinistre sovjetofficerer, som vil tilbage til dengang, da Stalin var skånselsløs lillefar for alle slavere.

En russisk journalist med tatariske rødder og kæreste til Max, vor histories absolutte helt, bliver fanget og udsat for det, som i sidste ende er værre end den hurtige død.

Men brave svenske mænd og kvinder med mutte Max, tidligere elitesoldat med en fortid med ferietabletter og lykkepiller, i spidsen sætter sig for at finde forbryderne og befri den stakkels kvinde.

Men de har gedulgte fjender og gode venner hjemme i Svea. Og så skal vi i kursiv tilbage til Anden Verdenskrig, hvor Sverige handlede, mens verden kæmpede. For at høre om et russisk komplot med bombetogt ind over Stockholm. Alt sammen lige så sandsynligt som hundevæddeløb i Helsingør.

Skurken er på grænsen til parodien som en sleskende somikkel, som spiser børn, putter grumme ting i kvinders munde og sågar muligvis er søn af Stalin

For så vidt har forfatteren Martin Österdahl med sin debutroman, ’Bed ikke om nåde’, et smaddergodt plot, som endog lader en ung Putin optræde på fransk visit som futurisk tegn på, hvad der siden skulle ske i den ganske verden med trolde på nettet.

En snoet sag af den slags, som kan servere intelligente og intense politiske thrillere. Af den skridsikre slags, som strækker sig fra Graham Greene til Leif Davidsen. Spændingsromaner om en sandsynlig verden med skarp realisme og genkendelig paranoia.

Men i stedet for en raffineret anretning med tænksomme tapas og kold blodsuppe får du en stærkt krydret svensk pølseret sovset ind i chauvinistisk ketchup à la Jan Guillou. Samt krydderier fra fabrikken med svenske stormagtsdrømme som skandinavisk supermand.

Skurken er på grænsen til parodien som en sleskende somikkel, som spiser børn, putter grumme ting i kvinders munde og sågar muligvis er søn af Stalin. Hans håndgangne mænd er fra koldkrigens klichékabinet.

Det, der kunne have været af snedig elegance med drilsk eftertanke, bliver til et dusin svenske elefanter i kitsch og klicheer. Bevares, spændingen er just som i en fjernsynsføljeton, scene på scene af vold og mord på slibrig vis, intrigant løsagtighed og højnaglet action.

Bogen er solgt til ni lande og kommer snart på en seriekanal nær dig. Du kan roligt vente til de levende billeder.