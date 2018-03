Design handler om brug og æstetik, og det er ud fra de kriterier, at vi vurderer, om de mange stykker design, der hele tiden kommer på markedet, kan tåle et grundigt eftersyn.

Ugens interessante design: Tak til Henrik Koppel, der ville være fyldt 100 i år, for en gravid and og for aldrig at gå på kompromis Designeren Henning Koppel skabte det ene mesterværk efter det andet for Georg Jensens sølvsmedje. Også denne kande, der heldigvis kan fås i stål. Ellers ville den ikke være til at betale.