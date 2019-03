Han genoplivede Kähler: Nu puster iværksætteren Frantz Longhi nyt liv i Paustian

Det er hans fortjeneste, at de fleste danske hjem ejer et stykke Kähler-keramik. Nu har Frantz Longhi kastet sig over designbutikken Paustian, som for nylig fik nye spektakulære lokaler midt i København. Her fortæller den aarhusianske iværksætter, hvorfor arv og historie betyder så meget for ham.