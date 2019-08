Trumps nye kampagnelogo møder kritik: Det ligner til forveksling et racistisk hadsymbol

USA’s præsident sætter nu ekstra tryk på den kampagne, som skal få ham genvalgt i 2020.

Donald Trump har på Twitter lagt en video op, der fortæller om alle de resultater, som præsidenten i hvert fald selv mener at have skabt siden 2016. Den er blevet set knap 3 millioner gange.

Thank you for the support as we MAKE AMERICA GREAT AGAIN! pic.twitter.com/qKgwRMSgcf — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 28, 2019

Det er der som sådan intet odiøst i. Videoen slutter til gengæld med det, der ligner et nyt kampagnelogo. »TRUMP PENCE«, står der i logoet under en tegning af en løve med en rød manke, som er omgivet af en masse små stjerner.

Logoet har vakt opsigt, fordi det ifølge flere amerikanske medier er så godt som identisk med et logo, som den højreradikale gruppe VDARE har brugt. VDARE er det, der i USA betegnes som white supremacists. Det er den amerikanske journalist Brooke Binkowski, der som den første på Twitter påpegede sammenfaldet mellem VDARE og Trumps logo.

Gruppen er opkaldt efter Virginia Dare, som efter sigende skulle være det første hvide europæiske barn, der blev født på det amerikanske kontingent. Og den er af The Southern Poverty Law Center, som overvåger højreradikale miljøer, betegnet som en hadgruppe.

Selv afviser VDARE, at der skulle være tale om et særligt symbol for højrefløjen.

»Hverken Trump eller VDARE.com forsøger at sende et signal om noget som helst med dette løvesymbol. Løven er et helt normalt symbol på styrke og mandighed«, skriver gruppen på sin hjemmeside.

Det er ikke første gang, at Trump lader sig inspirere af højreradikale miljøers symboler. I 2015 under præsidentvalgkampen tweetede Trump et billede, hvor han optræder som tegneseriefiguren Pepe the Frog, der er blevet et fænomen hos højrefløjen på nettet.