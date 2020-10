Dansk designfirma taber kopisag i retten: Coops produkt er af så »markant ringere« kvalitet, er der ikke er risiko for, at forbrugerne forveksler de to

En strid mellem designvirksomheden Ferm Living og supermarkedskæderne Coop, Fakta samt deres underleverandør Wolly er mandag endt med en større regning for sagsomkostninger til Ferm Living.

Supermarkederne har solgt en billig plantekasse fra designvirksomheden Wolly, men kassen er en kopi af Ferm Livings dyre plantekasse, Plant Box, mener Ferm Living.

Påstanden i sagen, som er behandlet af Sø- og Handelsretten, var blandt andet, at Coop skulle betale halvanden million kroner - plus renter - mens Wolly skulle betale en kvart million til Ferm Living.

Samtidig skulle de billige plantekasser på Coops og Wollys lagre destrueres, lød kravet.

Men i stedet bliver det Ferm Living, som skal til lommerne. Sø- og Handelsretten har nemlig torsdag frifundet Coop, Fakta og Wolly og dømt Ferm Living til at betale mere end 300.000 kroner i sagsomkostninger.

»Det er en klar og meget tilfredsstillende dom. For den beskytter den frie konkurrence og giver forbrugerne et frit valg og muligheden for at spare penge, når der er tale om varer, der ikke har et unikt design, og hvor funktionaliteten er det afgørende«, siger senioradvokat hos Coop Per Sjøqvist i en pressemeddelelse.

Plantekassen fra Ferm Living er et kvalitetsprodukt udført i dyre materialer. Desuden er forarbejdningen præget af særlige teknikker. Det afspejler sig i prisen, som ligger på 1499 kroner. Retten skriver det på denne måde i dommen:

»Plant Box fremstår efter rettens opfattelse som et helstøbt kvalitetsmøbel, der med et enkelt skandinavisk formsprog har et selvstændigt udtryk, der blandt andet illustreres ved Ferm Livings bevidste materialevalg«.

Wollys plantekasse er derimod en anden sag. Den er blevet solgt til priser helt ned til 129 kroner på tilbud i Fakta. Men kassen bærer ifølge afgørelsen fra Sø- og Handelsretten også præg af at være væsentlig mindre eksklusiv.

»Særligt adskiller Wollys Plantekasse sig ved, at der ikke er gjort brug af de designelementer og materialevalg, der giver Plant Box særpræg«, lyder det i dommen.

En skønsmand har påpeget, at den billige model fra Wolly er præget af synlige og skæve svejsninger.

Sø- og Handelsretten medgiver i sin afgørelse, at Wollys kasse på mange måder minder om Ferm Livings. Men blandt andet fordi den er af så markant ringere kvalitet, er der ifølge retten ikke risiko for, at forbrugerne forveksler de to. Og derfor er Ferm Livings rettigheder ikke krænket.

Dommen kan ankes til Østre Landsret.

ritzau