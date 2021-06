5 hjerter: Tankevækkende og humoristisk udstilling skaber håb om, at verden nok skal blive okay igen

Kan man overhovedet være kreativ, når coronaen banker på døren, og man har lyst til at løbe skrigende væk? Sagtens, viser Biennalen for Design og Kunsthåndværk, der netop er åbnet. Det kræver bare, at man mestrer sit håndværk, og at man er modig.