I dag kan alle printe en plakat, men det er de håndskrevne protester, der rykker

I flere år har der stået nogle paprør i hjørnet i vores arbejdsværelse. Jeg vidste godt, de var fyldt med plakater, og at jeg har købt en del af dem i Kina, men det var længe siden, jeg havde kigget på dem. Men nu skulle værelset ryddes, og før jeg vidste af det, stod jeg med de paprør i hånden og begyndte at hive plakater ud.

To af dem er jeg særligt glad for, selv om jeg ved, at den ene aldrig kommer op at hænge. Den anden er en aflang grøn sag fra den kinesiske Kulturrevolution (1966-76) og forestiller kinesiske soldater, der samler sig for at gå til kamp mod udenlandske fjender.