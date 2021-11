Det er godt, at det første, man ser på Snedkernes Efterårsudstilling (SE), er en smuk stok. Så er stilen ligesom lagt. Stokken af stukket ask er skabt af Søren Ulrik Petersen sammen med Louis Madelung Petersen, og den snor sig som en levende orm.

Det er til gengæld ærgerligt, at man ikke må tage stokken med sig, for den ville være en god støtte igennem udstillingen, der nogle steder er så søvndyssende, at man får lyst til at læne sig op ad et eller andet.