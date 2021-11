Interessen for kunst er eksploderet under corona. Sådan indretter du dig med den (altså kunsten)

Hvad skal man dog give sig til, når man sidder derhjemme på tredje måned med fuld løn og ikke rigtig har noget at give sig til? Det var der tilsyneladende en del danskere, der grublede over under coronanedlukningen. Og noget kunne tyde på, at resultatet af tankevirksomheden i mange tilfælde endte med, at man kiggede på hinanden og sagde: Måske skulle vi købe et kunstværk eller to?

Det er nemlig populært som aldrig før at købe kunst til væggene hjemme i stuen. Jens-Peter Brask er en af landets førende kunstsamlere, kuratorer og kunstforlæggere. Han har gennem de seneste år oplevet en støt stigende interesse fra folk, der gerne vil have gode råd til, hvad de skal købe.