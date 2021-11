Mændene er løbet med æren. Men historien er fyldt med dygtige kvindelige designere

Da kunstmuseet MoMA i New York i 1949 hyldede designeren Charles Eames, glemte de hans kone. Til gengæld huskede museet at omtale stolen La Chaise, som Charles Eames fik æren for at have designet.

I dag kan ingen tale om et stykke design af Eames uden at nævne både Charles og Ray Eames. Parret mødte hinanden som unge, giftede sig og slog sig ned i Santa Monica i Californien, hvor de drev deres designstudio sammen – Ray Eames fortsatte faktisk med at drive virksomheden 10 år efter Charles Eames’ død, indtil hun ikke selv kunne mere.