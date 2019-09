Filmselskab: Vi skal have regler for sexscener, som vi har det for stunts

I USA har HBO indført en særlig koordinator for at beskytte skuespillere under intimscener. Herhjemme har Meta Film som de eneste lavet retningslinjer for optagelse af nøgen- og sexscener, men et flertal af medlemmerne i Dansk Skuespillerforbund mener, at en intimitetskoordinator er en god idé.