Nej, det giver ikke mening: Rambo med den krøllede overlæbe stivnet i Botox lytter IKKE til The Doors!

Den sidste film om John Rambo er den blodigste af de fem, men vil også være et nærportræt af mennesket under musklerne. Det er bare som om filmen ikke forstår sin helt. Rambo har altid været en kølerfigur for højrefløjen og ville aldrig rase ud til The Doors’ revolutionssange.