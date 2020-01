Stjerne om dagen, morder om natten: Vild dokumentar om ungt NFL-talent efterlader dig på kanten af sædet

Lucia Odoom: Kongen af social klodsethed viser, at det er en myte, at folk skulle være blevet mere krænkelses­parate

Den amerikanske tv-serie ’Curb your enthusiasm’ er tilbage med en tiende sæson. Serien er et studie i dårlige sociale kompetencer og viser, at det er tidsløst, almenmenneskeligt og uundgåeligt at jokke andre over tæerne med sine neuroser. ​