Kim Skotte om overraskende oscarvinder: Det er en formidabel kommentar til Trump-æraens ulige verden

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Da Bong Joonho drog til Cannes med sin nye film, ’Parasite’, havde han travlt med at nedtone eventuelle forventninger. Den sydkoreanske instruktør mente, at filmens problematik og stil ville være alt for specifikt koreansk til at kunne gøre sig forhåbninger om at vinde noget. Men at det da bestemt var en ære at være med i hovedkonkurrencen.