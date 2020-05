TV 2's rejseprogram er alt det, vi ikke vidste, vi ville elske i coronatiden

Fakta

Først til verdens ende

Fem hold a to personer konkurrerer om at komme først fra Odense til Singapore, hvilket er den destination, der ligger fjernest fra Danmark via landjorden. Med sig har de en tilrettelægger og en kameramand.



Holdene må ikke tage fly, de må ikke medbringe mobiltelefoner og er kun udstyret med et verdenskort og 21.718 kroner, hvilket svarer til prisen på to flybilletter til Singapore. De får også udleveret en liste med arbejdsmuligheder i de lande, de kommer igennem, så de kan tjene flere penge. Jobsene er nogle, som producenterne på forhånd har fået i stand.

Undervejs skal deltagerne gøre holdt på en række checkpoints, hvor de får lov til at holde et døgns pause. To gange på rejsen bliver det hold, der når sidst frem til et checkpoint, sendt hjem fra konkurrencen.

Konceptet er oprindelig britisk og vist på BBC. Vinderne får 250.000 kroner.

