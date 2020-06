Den danske film Druk er udtaget til coronaramt festival i Cannes

Automatisk oplæsning

Filmen 'Druk', som instruktøren Thomas Vinterberg og filmselskabet Zentropa står bag, er blevet udtaget til hovedprogrammet for filmfestivalen i Cannes.

Filmen har samtidig fået det prestigefyldte stempel 'official selection'. Det oplyses i en pressemeddelelse.

Oprindeligt skulle filmfestivalen i Cannes være blevet afholdt fra 12. til 23. maj. Men på grund af coronasituationen er festivalen blevet udskudt, og lige nu ser festivalen slet ikke ud til at finde sted i år.

Derfor må den danskproducerede film nøjes med æren af at være blevet udtaget til hovedprogrammet og samtidig have fået det prestigefyldte stempel.

Filmen er blevet udvalgt til hovedprogrammet sammen med 55 andre film ud af i alt 2067 indsendte film. Det er et rekordhøjt antal.

» Vi er stolte over at være i fornemt selskab med nogle af årets bedste film fra hele verden«, siger filmens to producere, Sisse Graum Jørgensen og Kasper Dissing, i pressemeddelelsen.

»Det er vigtigt for filmen, Zentropa og dansk film generelt at blive udtaget til de betydningsfulde internationale festivaler.

'Druk' er et drama med skuespillere som Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang, Lars Ranthe og Maria Bonnevie i de bærende roller.

Filmen handler om nogle gymnasielærere og venner, der beslutter sig for at teste en teori om, at mennesket er født med en halv promille for lidt.

Teorien lyder, at alkohol i blodet åbner sindet for omverdenen og får kreativiteten til at stige.

I takt med at genstandene ryger indenbords, skrider eksperimentet fremad for nogen og af sporet for andre.

»Druk er en film, der har krævet usædvanlig styrke, sammenhold og masser af kærlighed«.

» Vi vil gerne benytte den her glædelige lejlighed til at sende en varm tak til Thomas, filmens spillere og hold«, siger filmens produceres i meddelelsen.

Herhjemme får 'Druk' først biografpremiere 24. september.

