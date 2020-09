Kim Skotte giver 5 hjerter: Polanski har lavet sin vægtigste film siden ’Pianisten’

’J’accuse’ er den flammende, franske originaltitel på Roman Polanskis nye film. ’J’accuse’ – ’Jeg anklager’ – er en gentagelse af den berømte avisoverskrift fra 1898, hvor forfatteren Zola på forsiden af L’Aurore anklagede det franske militær for at have begået overlagt justitsmord, da en militærdomstol sendte hærens eneste jødiske officer til Djævleøen dømt for højforræderi.

Herhjemme har filmen fået den danske version af den mere romantisk klingende engelske filmtitel ’An Officer and a Spy’. Roman Polanski har ikke lagt skjul på, at han har identificeret sig med den uskyldigt anklagede Dreyfus. At Polanski, som har erkendt og er blevet dømt for seksuel omgang med en mindreårig og igennem årene flere gange er blevet anklaget for voldtægt, på denne måde påkalder sig det måske mest ikoniske af alle justitsmord, er mildest talt problematisk.

Det har da også gjort den umiddelbart i sig selv ikke specielt kontroversielle, historiske film ’Officer og spion’ til en film, der fra første færd har udløst heftig debat. Mere for sin kontekst og modtagelse snarere end sit indhold. Det udløste udvandringer i protest, da Polanski og filmen blandt andet føjede tre César-priser til juryens Grand Prix, som ’Officer og spion’ blev hædret med ved filmens verdenspremiere på filmfestivalen i Venedig for et år siden. Et år efter Polanski blev udstødt af Oscar-akademiet.