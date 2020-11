Guide: Her er 5 typer af fædre fra flimmerklassen, som kan gøre os klogere

Hvad fatter gør, er ikke altid det rigtige. Det har jeg efterhånden lært. Set med egne øjne. Senest i Thomas Vinterbergs ’Druk’, der nu flere måneder i streg har været den mest sete film i de danske biografer.

Men måske kan filmene og tv-serierne alligevel lære os noget om faderskabet? Om børneopdragelse? For hvad er det egentlig for nogle idealer, Hollywood prøver at trække og strække ned over vores hoveder, som var det en af de hjemmestrikkede sparkedragter, vi er kommet til at kogevaske?