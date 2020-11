Eva Eistrup: De topneurotiske drukmåse i New York er mine favoritter

Det er mange år siden, jeg senest havde øjenkontakt med ’Real Housewives of New York’. Jeg skal være et bestemt sted med mig selv. Et mørkt sted, hvor rige menneskers fordrukne, umodne uterlighed varmer min sjæl og minder mig om, at vi mennesker – uanset om vi drikker »Pinot Griiiigioo« eller pilsner, er løsarbejdere eller millionøser – kan mødes i den universelle erfaring af hestebranderten.

’Real Housewives of New York’, som kan ses på TV 2 Play, er blot ét program i en buket af realityshows om overklassekvinder i syv forskellige amerikanske byer. I Beverly Hills er de mere plastikopererede og blonde, og i New Jersey drikker de Barolo og spiser pasta med strittende akrylnegle. Men når der skal hade-tv-kigges, er de topneurotiske drukmåse i New York mine favoritter. De er simpelthen fuldest.

Det er svært at vælge mellem de tåkrummende og grænseoverskridende fuldekvindsture, som har fundet sted gennem årene, siden RHONY (som det forkortes) havde premiere i 2008. Men den netop afsluttede sæson tog prisen som den mest alkoholiske, i en sådan grad at selv superfans på sociale medier rynkede brynene. Vi taler hovedstyrt i buske, vi taler skænderier, som ingen kan huske, men hvis perfekte perfiditeter kameraet selvfølgelig opbevarer til senere græmmelse og konflikt – »du er et ulækkert, patetisk, selvbedragerisk fjols« – og vi taler snøvlende, smertensærlige samtaler om rige eksmænd med unge koner, som finder sted, mens der ligger en dildo i et fad Kylling Kiev, og det spansktalende personale ser vantro og forvirret til.