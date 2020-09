4 hjerter: Disney introducerer den sejeste Star Wars-figur siden Han Solo

For 300 år siden begik besætningen om bord på to danske slaveskibe mytteri. 650 overlevende afrikanere fra lastrummene blev sat i land. For to år siden dukkede lignende vrag op i Costa Rica. Nu spiller de danske slaveskibe en pinlig hovedrolle i en ny amerikansk Samuel L. Jackson-dokumentarserie.

Film og tv

For Abonnenter

Læs Senere