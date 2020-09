Dansk skuespiller kører med klatten som 'frygtelig hunandroide' i ny Ridley Scott-serie

En replik fra første afsnit bliver siddende i bevidstheden på grund af den seneste tids sexismedebat. De to androider Mother and Father, altså kunstige mennesker som er reduceret til kønsspecifikke funktionsbetegnelser, er netop landet på planeten Kepler-22b og på vej op ad noget bjerghalløj.

Hun går forrest, han følger efter. Og da de så på et tidspunkt står stille for en stund, siger han, som i øvrigt er gestaltet af den afrobritiske skuespiller Abubakar Salim, til hende: »Da jeg så dig bagfra, blev jeg frastødt, men da jeg derefter så dig forfra, blev jeg fornøjet«.

Okay. Selv efter at Jorden i fremtiden er blevet gjort ubeboelig, og skrækkelige religionskrige har hærget og nærmest udslettet vor art, er sexismen åbenbart så rodfæstet, at selv androider ligger under for de undertrykkende mønstre.