5 hjerter: Mod alle odds er tv-serien om ubådssagen gået hen og blevet et stille mesterværk

Gerningsmanden i ubådssagen har hverken krop, ansigt eller navn. Han omtales helt enkelt som enten ’anholdte’ eller ’sigtede’ og siden ’tiltalte’ i det nye seks episoder lange, stille mesterværk, der er tv-serien ’Efterforskningen’.

Det er helt bevidst, har manden bag serien Tobias Lindholm fortalt til denne avis i et fællesinterview med ofret Kim Walls forældre, der for første gang har givet deres velsignelse til et tv- eller filmprojekt om drabet på deres datter. En velsignelse og en tillid, som sanses i seriens bevægende varsomhed. Ansvaret kunne potentielt have hvilet alt for tungt over tv-seriens tilblivelse og dens både moralske og fortællemæssige ambitioner, men resultatet er en reserveret, nøgtern og tindrende smuk beskrivelse af menneskets drift mod retfærdighed og mening.

’Efterforskningen’ handler om den lange, seje efterforskning af mordet på Kim Wall, der tog sin begyndelse 11. august 2017, da drabschef Jens Møller møder ind til morgenbriefing og får at vide, at en ung mand har meldt sin kæreste savnet. Herfra går omstændighederne omkring natten mellem 10. og 11. august i en ubåd på Øresund langsomt op for Jens Møller og hans team, en oplysning ad gangen.