Henrik Palle: Man bliver helt mæt af synsindtryk, fede replikker og skæve personager i den nye sæson af 'Fargo'

Med den fjerde sæson af serieforlængelsen af brødrene Coens mesterlige Midt West Noir-film fra 1996 bevæger vi os væk fra det oprindelige geografiske og mentale udgangspunkt. For vi er nu i 1949 og umiddelbart derefter i Kansas City, hvor etnisk forskellige gangsterbander bekriger hinanden på hårdkogt vis med automatiske skydevåben, iført fedora-hatte, evindelige cigaretter og væbnet med rappe replikker til enhver lejlighed.

Ikke desto mindre er vi tro mod den Coenske state of mind, som meget ofte også ligger i detaljen.

Komikeren Chris Rock spiller en bandeboss, der gerne vil forsøge at udvide sin pengeudlånsforretning med et nyt produkt: et kreditkort. Og til det formål har han brug for en legal bankpartner, der kan sælge ideen til en bredere kundekreds. Men bankdirektøren er skeptisk og siger til Chris Rocks figur, Loy Cannon, og hans rådgiver, Doctor Senator (det hedder han – hans mor, som bar navnet Mam, syntes, det var en god idé):