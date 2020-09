Guide: Den ondeste sygeplejerske i verden, Chris Rock for fuld Fargo og et episk bombetogt: Her er din ugeguide til streaming

Det er efterhånden blevet normalen, at standupkomikere på et tidspunkt i karrieren skifter fra de ofte populære, men en smule underlødige komedieroller for at lægge ansigtet i mere alvorlige folder og prøve kræfter med mere dramatiske roller.

Tænk på folk som Jim Carrey, Steve Carell, Adam Sandler, Jonah Hill og senest manuskriptforfatter Judd Apatow, der med det veritable Oscar-bait ’The King of Staten Island’forsøger at opnå lidt af den tvivlsomme anerkendelse, slige produktioner medfører. Nu føjer Chris Rock så sit navn til den lange liste, når han i fjerde sæson af spin-off-serien ’Fargo’ giver den som hårdkogt gangsterboss. Henrik Palle har set de første tre afsnit, kvitterer med fire hjerter og roser serien for dens troskab mod Coen-brødrenes oprindelige univers.

Fjerde sæson af ’Fargo’ kan streames på HBO Nordic.