5 hjerter: Man taber kæben over Mads Brüggers nye dokumentar

For at indlede denne anmeldelse, som Mads Brügger selv ville skrive den (han ville elske at få lov), vil jeg iscenesætte mig som en fiktiv person.

Jeg er en nordkoreansk ambassadør, der skal dementere afsløringerne i Brüggers nye dokumentarserie ’Muldvarpen’, hvor det fremgår, at Nordkorea omgår FN’s handelssanktioner gennem illegal international handel med metamfetamin og våben, der blandt andet sælges til Syrien. Det er en afsløring af global politisk interesse, og der er grund til at forestille sig, at den kan få konsekvensener for fædrelandet.

Det er måske ikke den store overraskelse, at Kim Jong-un ignorerer internationale sanktioner bag kulisserne, men det er nyt, at det bliver dokumenteret så åbenlyst som her. Og det er nok også overraskende for mange, at Nordkorea er så veletableret i det globale sorte marked, at dets udsendinge kan flyve uhindret rundt mellem Europa, Afrika og Mellemøsten for at gøre forretninger med et varekatalog fuldt af ubåde, tanks og langdistancemissiler. Med andre ord: Det ser ikke godt ud, det her.