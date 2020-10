Roadmovie om to unge kvinders tur på abortklinik når ikke 'Thelma & Louise' til sokkeholderne

Selvom en uønsket graviditet for en 17-årig kan føles nok så alvorlig, er der ingen store samfundspolitiske og kulturelle spændinger forbundet med en dansk teenagers ønske om at få en abort.

Det er der derimod i USA, hvor stærke politiske kræfter stadig forsøger at kriminalisere kvinders ret til at bestemme over egen krop.

Det mærker highschool-pigen Veronica, da hun opdager, at ikke bare er hun blevet gravid med sin kæreste, hun må også rejse til en anden stat for at få foretaget en abort.