1 hjerte: Heksefilm begynder med en dårlig menstruationsscene. Derfra bliver det kun værre

Hvem har ikke prøvet at sidde i skolen på første menstruationsdag og bløde igennem så voldsomt, at blodet tapdrypper ned på gulvet og efterlader en pøl så stor, at andre nemt kunne forledes til tro, at der lige var blevet begået et bestialsk massemord i din skedeudgang?

Ingen. Nogensinde.

Medmindre du altså er heks som teenageren Lily, lige er begyndt på en ny skole og er hovedperson i den selvstændige fortsættelse af ’Den onde cirkel’ fra 1996. Så skal der nemlig fyres godt op under heksesymbolikken fra første sekund, og der er jo ikke noget så visuelt oprørende, men samtidig tematisk passende som menstruationsblod. I de der gamle dage mente man jo, at kvinder blev til hekse en gang om måneden, når de menstruerede.