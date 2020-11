Man brænder sig på ondskaben overalt i dette rædselskartotek

Der blev fniset lidt i biografen til pressevisningen, da billederne til den indledende lyd af en, der løber med højlydt panik i vejrtrækningen, blev matchet med billederne. For det første, man ser i ’The Painted Bird’, er en dreng, der løber gennem en skov med et dyr under armen, og det dyr ligner grangiveligt en mink.

Men ellers er der virkelig ikke noget at grine af i Václav Marhous rædselskartotek af en film, og hurtigt må det danske samtidsinspirerede ’tøhø’ vige for historiens grusomheder, der formidles i sort-hvide voldsgrotesker.

Under Anden Verdenskrig er en lille jødisk dreng blevet sendt ud til en tante for at bo, mens krigen raser. Forældrene er væk, drengen er alene i verden, og han er jaget vildt, som vi ser i filmens begyndelse, hvor han bliver banket til plukfisk af nogle ældre drenge, mens de sætter ild til det endnu levende dyr.