Anmeldelse: Susanne Biers nye overklassekrimi både forfører og frastøder

Man skal lige vænne sig til, at Nicole Kidman er så strammet af Botox, som hun er. Det gjorde jeg aldrig i løbet af de fem af i alt seks afsnit af miniserien ’The Undoing’, som pressen har fået adgang til. Det er ærgerligt, for et sted inde bag et udtryk støbt i kevlar fornemmer man en skuespiller med skarp sans for de følelsesudsving, hendes rolle Grace kastes ud i i dette smukt snedkererede mordmysterium i Manhattans overklasse.

Tv-anmeldelse









THE UNDOING Krimi/thriller. HBO Nordic Koncept: David E. Kelley. Instr.: Susanne Bier USA, 2020. Miniserie i seks afsnit a 60 min.

Kidmans blik brænder gennem masken, sådan som det gjorde i hendes lignende rolle i ’Big Little Lies’, hvor hun også spillede over for et dumt svin af en mand som den opofrende hustru på randen af et vulkanudbrud. Det sitrer og gnistrer i de øjne det ene øjeblik, inden de det næste oversvømmes af sorg efter nye chokerende oplysninger om den mand, hun troede at kende ind til knoglerne. Men aldrig, så der tudes telenovela ud over skærmen. Det er med stoisk statur, at hun lader en enkelt tåre trille ned ad kinden, inden en lillefinger tørrer den væk med en florlet femininitet i bevægelsen.

Misantropisk humor er altid sjovt, og den gråmelerede Grant er en mester i at formulere den

Derfor ligner hun det helt rigtige cast til Susanne Biers instruktion, der rutineret og elegant dirigerer stjerneskuespillerne gennem den klassiske krimigenre og får noget lækkert Hollywood-cinematografisk frem på tv-skærmen. Ligesom hun gjorde det i miniserien ’The Night Manager’, uden at man dog her kommer på højde med dens kompleksitet i plot og karakterer. ’The Undoing’ er mere ligefrem i sit greb om den traditionelle overklassekrimi, hvor kønsrollerne er frosset fast i reklamesmukke menneskers elegance, der tjener så godt som facade for mørke morderiske drifter.

Misantropien klæder Hugh Grant

Over for Kidman har Hugh Grant lettere ved at tune finmimikken ind efter ægtemanden Jonathans utilregnelighed. Med rynkerne bevaret som linjer, der fortæller om erfaringer fra et langt liv, fremstår Hugh Grant mere menneskelig med alderen, end dengang han etablerede sig som en skabelon for fjumrende kostskole-cute førsteelskere.

Som overlæge på en afdeling for kræftsyge børn kan han stadig charmere sig ind i alles hjerter med det udtryk, der siger »jeg ser dig, og jeg er her for dig altid«. Men han har udviklet en modvægt til sødmen med en eksistentielt irritabilitet og en misantropisk kant i ironien, der udtales med stiv overlæbe og britisk overklassedialekt. Noget bidende, snerrende og sjovere end nogensinde. Misantropisk humor er altid sjovt, og den gråmelerede Grant er en mester i at formulere den.

Hver ny afsløring rammer som et WTF-øjeblik, der skærper nysgerrigheden angående det videre forløb

Ægteskabet med Grace kræver socialisering blandt samfundets spidser, og Jonathan hader det. Han hader den forlorne hjertelighed i de formelle smalltalks, og han hader at være en del af det. Til en fundraising arrangeret af Grace til fordel for den dyre privatskole, deres teenagesøn Henry går på, misunder de fleste værternes mange ægte David Hockney-malerier og andre kulturmarkører i New York Citys miljø af gamle penge. Men ikke Jonathan, der skanner interiøret og siger­: »Jeg elsker, at man aldrig kan se, at folk som os er rige. Det hele er så elegant og underspillet«.

Grace elsker hans sure humor i det skjulte, mens hun glider rundt og mingler efter alle kunstens regler. Hun elsker, at hun har det private rum med sin mand, hvor de to kan holde pauser fra det sociale spil og mærke hinanden. Den illusion brister med et brag, da Elena, en supersexet ung mor til en elev på privatskolen, findes myrdet i sit atelier, mens Jonathan er gået under jorden et par dage. Snart er han hovedmistænkt i sagen, mens Grace må erkende, at det liv, hun kendte, har været en stor illusion.

En upålidelig fortæller

’The Undoing’ er skrevet og produceret af David E. Kelley (’Ally McBeal’, ’Big Little Lies’) på baggrund af Jean Hanff Korelitz’ roman ’You Should Have Known’, og han har delt plottets mange overraskende twists ind i episodiske forløb, så hvert afsnit ender med en ny afsløring. Det får seriens maskineri til at køre i en fast, lidt formularisk rytme, så man ret hurtigt ikke sidder og forventer tv-historiske nybrud undervejs. Men den forudsigelige dynamik skader ikke spændingen, i hvert fald ikke i de første tre afsnit, og hver ny afsløring rammer som et WTF-øjeblik, der skærper nysgerrigheden angående det videre forløb.

Midtvejs mister serien noget af sit momentum, og man begynder at fornemme, hvor det bærer hen, selv om mistænksomme betjente og en benhård forsvarsadvokat (spillet af Noma Dumezweni som en af seriens store oplevelser) begynder at udvide feltet af mistænkte, mens man som Grace aldrig føler sig sikker på Jonathan, der med Grants hundeøjne ellers kan charmere enhver til at tro på det meste.

Heller ikke hos Grace er man i trygt selskab, efterhånden som hun begynder at fremstå som en upålidelig fortæller, der siden barndommen i en rigmandsfamilie har været en mester i fortrængninger i jagten på at realisere prinsessedrømmen om en lykkelig tilværelse.

Som eskapistisk overklasseturisme og underholdende krimispænding fungerer ’The Undoing’ langt hen ad vejen, lige som den skal

Der er også noget skræmmende ved hendes kærlige far, som Donald Sutherland gør til en af de mest uforglemmelige biroller på en tv-skærm i lang tid. Da han sætter privatskolens rektor på plads som en mr. Hyde, der i et kort øjeblik træder frem i dr. Jekylls aristokratiske ansigt, måtte jeg spole tilbage for at se det igen. Og så lige en gang til. Sutherland er et hit for Susanne Bier i ’The Undoing’, men det er også den britiske herboende fotograf Anthony Dod Mantles kameraarbejde, der får hans udbrud på skolekontoret til at hamre sig ind i nervesystemet med tre zoom-indstillinger i tre klip, der ender i et beskåret closeup, som reducerer den civile spidsborger til et primaludtryk.

Bier og Dod Mantle forvandler liebhavernes Manhattan til et mystisk sted, hvor kulden, skyggerne og hemmelighederne får emotionel tyngde. Skud af skylines og gadehjørner sløres fra kanten mod den lille klare stribe i billedets fokus, den lille sprække, hvor Grace stadig har en fornemmelse af virkeligheden. Det er smukke billeder med mørk kant, lækker psykologisk thriller uden psykologisk dybde, og som sådan skal man tage den. Som eskapistisk overklasseturisme og underholdende krimispænding fungerer ’The Undoing’ langt hen ad vejen, lige som den skal.