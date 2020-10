Kan dokumentarer forandre verden? Ja, en film kan godt gøre forskel. Men du skal ikke sætte forventningerne for højt

Kan man vende synet på klimakrisen på 1 time og 36 minutter? Kan man stoppe systematisk økonomisk svindel med et vidnesbyrd på bånd? Kan en film få en drabsdømt frikendt? Kort sagt: Hvad kan de dokumentarfilm, der årligt bliver produceret i massevis, forandre?

Spørgsmålet blev aktuelt i denne uge, efter det kom frem, at FN har indkaldt Ulrich Larsen til et møde. Larsen er den mand, der i Mads Brüggers nye dokumentarserie ’Muldvarpen’ infiltrerer nordkoreansk våbenhandel og afslører forsøg på at bryde FN-sanktioner.

FN vil vide mere om det forretningseventyr på en ø i Uganda, hvor nordkoreanerne planlagde at ekspropriere den lokale befolkning og bygge en våbenfabrik under dække af et ferieresort. Sådan en fabrik svarer med tanke på de massive FN-sanktioner mod Nordkorea nogenlunde til, at fodboldspilleren stikker sit røde kort i lommen og løber ind på banen igen.