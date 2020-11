5 hjerter: Den nye sæson af 'The Crown' er blændende smuk og eminent velspillet

Slutningen af 1970’erne og begyndelsen af 1980’erne var en svær tid for Storbritannien. Økonomisk nedtur. Arbejdsløshed. Swinging London var en død sild, og når Sex Pistols sang ’God Save the Queen’, mente de det ironisk og slet ikke venligt. Og for at det ikke skulle være løgn, optrappede den irske befrielseshær, IRA, sine væbnede aktioner mod civile mål i England. Desuden havde tronarvingen prins Charles af Wales meget vanskeligt ved at udse sig en hustru, fordi han havde lovlig travlt med barndomsveninden og ungdomskæresten Camilla Parker Bowles, der var gift til anden side efter instruks fra ingen ringere end prinsens egen åndelige stedfader, Dickie, alias jarl Mountbatten af Burma.

Alle disse trængsler og flere til ser man i fjerde sæson af ’The Crown’ spejlet i dronning Elizabeth II’s midaldrende ansigt, når hun i fuld uniform sadler op og rider til skue for folket. Så kontrasten er tydelig, når hun i privaten, på slottet Balmoral, galopperer af sted over de åbne vidder i det skotske højland. Her er det en fri og ubekymret dronning, der glædes ved naturen og vidderne.

Den militante irske nationalisme ender med at koste Mountbatten livet. Han myrdes af en bombe på en hummerbåd. Til gengæld vælges købmandsdatteren og kemikeren Margaret Thatcher til premierminister for Det Konservative Parti, og med hende ved roret tager nationen hul på en spareøvelse, der får Poul Schlüters kartoffelkur til at ligne opdækningen til en traditionel dansk julefrokost.