Guide: 6 film og serier, der netop har fået premiere

Det er efterhånden længe siden, man har set noget til Kirsten Dunst. Skuespilleren, der blev et household name i rollen som Mary Jane i blockbustertrilogien om Spider-Man, men som også har gjort sig positivt bemærket blandt kritikere i film som ’Melancholia’ og ’The Beguiled’, har de seneste par år levet et liv væk fra rampelyset. Men nu er hun tilbage i absolut storform i ’On Becoming a God in Central Florida’.

Serien udspiller sig i 1980’ernes USA, hvor enhver var sin egen lykkes smed, og hvor Kirsten Dunst altså brillerer som den forhenværende skønhedsdronning Krystal Stubbs, der vil gøre alt for ikke at vende tilbage til den trailerpark, hun kommer fra. 5 store hjerter fra Henrik Palle til Kirsten Dunst og co.

’On Becoming a God in Central Florida’ kan streames på Paramount+.