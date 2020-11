4 hjerter: Hashkage forvandler mistrøstig skæbnefortælling til en lun komedie

I nordmakedonske Gjorce Stavreskis lavmælte og sorthumoriske filmdebut ’Secret Ingredient’ er der ikke meget at grine af for togmekanikeren Vele. Som singlemand i 30’erne bor han alene i en falmet boligblok fra kommunismens tid sammen med sin sofaliggende far, hvis lungekræft har nået det terminale stadie. I en grå og fugtig årstid ser vi ham cykle rundt i et Skopje, hvor rust og grim grafitti klæber sig til hver en overflade efter et årti, hvor landet har lidt under social og økonomisk ustabilitet.

Han cykler hver dag fra den lille lejlighed med knækkede vægfliser og ophobet opvask til den faldefærdige station, hvor han arbejder som togmekaniker med maskiner så gamle, at tre mand skal samarbejde for at løsne en møtrik, der er rustet fast i gevindet.

Nordmakedonien er i forfald. Det hører vi i mange sidereplikker fra et mismodigt folk, der nærmest bare leverer samfundskritikken som en søvnig rutine uden tro på, at noget vil forandre sig af den grund. Vele har ikke fået løn i fire måneder, så der er ikke penge til medicin til faren. Det går med andre ord helt ad helvedes til.