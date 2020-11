Greta Thunberg vil ærligt talt skide på skåltaler og selfies. Hun vil have handling. Nu!

Nogle gange er det enkle det mest virkningsfulde.

Bevæbnet med et papskilt og tålmodighed satte den svenske pige Greta Thunberg sig ned foran Riksdagen i Stockholm og skolestrejkede for klimaet i august 2018. Og da hun slog bagdelen i brostene, satte hun samtidig gang i en revolution. Der er vel næppe det menneske, der ikke har hørt om Greta Thunberg og hendes klimaaktivisme. Hun er blevet et fænomen, man taler om Greta-effekten, hun har været nomineret til Nobels fredspris to gange (i 2019 og 2020). Man kunne blive ved.

Hendes aktivisme har bragt hende rundt i verden, hun har blandt meget andet talt i Europa-Parlamentet, i USA’s Kongres og ikke mindst holdt en ilter tale på FN’s Generalforsamling i 2019, hvor hun ytrede ordene »Hvor vover I?«. Det var, efter hun havde krydset Atlanten i en superyacht, en rejse, der tog to uger, men til gengæld ikke satte noget CO 2 -aftryk på klimaet. Det er en vanvittig rejse, den svenske teenager har været på de sidste to år. Men hendes budskab er enkelt: Vi skal handle nu.