5 hjerter: Du SKAL sætte dig til rette i novemberhulen og fordybe dig i mordet på Barbie

Det er helt utroligt svært at skulle fortælle om true crime-dokumentaren ’Murder on Middle Beach’ uden at afsløre essentielle informationer, som må og skal bevares, så du kan sætte dig til rette inde i novemberhulen og tilbringe i alt fem timer i selskab med mord, traumer og familiehemmeligheder. Det, jeg kan sige, er, at ’Murder on Middle Beach’ er en uforudsigelig og original fortælling, som rejser nogle uhyggeligt dybe spørgsmål om, hvad det overhovedet vil sige at kende nogen.

3. marts 2010 blev Barbara Beach Hamburg, kaldet Barbie, fundet dræbt på en plæne ved siden af det hus i den idylliske østkystby Middle Beach, hvor hun boede med sin datter, Ali, og sønnen, Madison. De var henholdsvis 16 og 18 år på det tidspunkt. Det var Ali, der sammen med moderens søster, Conway Beach, fandt hendes blodige lig under en bunke havehynder, men det er Madison, der i 2013 efter år med stoffer og sorg begynder på filmskole og sætter sig for at fortælle historien om sin mors brutale død.

Politiets hovedmistænkte fra starten er Madisons far, Jeffrey Hamburg, en tidligere hovedrig, men sandsynligvis lidt for ’dygtig’ forretningsmand, der lå i økonomisk skilsmissekonflikt med Barbara, og som forlod sine børn efter skilsmissen og igen efter deres mors død. Jeffrey Hamburg har forladt sine børn i mere én forstand.