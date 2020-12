1 hjerte: HBO's nye gyserserie er et potpourri af pis og papir

Noget af det værste, man kan opleve til en koncert, er et medley. Der, hvor et band er løbet tør for fantasi og spiller et miks af højdepunkter fra sine største hits. Som om man kan nøjes med at spille et riff og synge et omkvæd og så lade det være op til publikum at fornemme den større kontekst. Det er dovent, uoriginalt og aldrig særlig subtilt i sin udførelse.

Efter at have set tre afsnit af HBO’s spanske gyserserie ’30 Coins’ har jeg følelsen af at blive hastet gennem et udpluk af greatest hits fra gyserkataloget. Der er en tvivlende præst, som forsøger at fortrænge fortiden. Teenagere leger ånden i glasset, indtil lyset går ud. Ældre kvinder bliver besat, piger bliver onde, og en landsbytosse taler i gåder. Et monster har edderkoppeben og cirkulært tandsæt.

På lydsiden er der rislende klingeling fra chimes, onde varsler i celloens dybe dronetoner og huggende violiner, når der virkelig er ballade i luften. Og det vil sige hele fucking tiden, for ’30 Coins’ spilder ikke et sekund. Der er virkelig kommet gang i el pueblo her i det sydøstlige Spanien, efter at den tatoverede præst flyttede hertil.