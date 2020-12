Længe ventet blockbuster bliver udskudt i hele landet

Folk, der havde set frem til at se en af årets helt store blockbustere, må vente lidt endnu.

’Wonder woman 1984’ skulle have premiere 17. december i landets biografer, men efter at nye restriktioner har tvunget biografer i 38 af landets kommuner til at lukke, har man valgt at udskyde premieredatoen i hele landet, oplyser distributionsselskabet SF Film.

»Vi har rykket ’Wonder woman 1984’ til den 14. januar. På grund af de 38 nedlukkede kommuner vil filmen give en omsætning på 60-70 procent af, hvad den film skal præstere. Så det vil ikke give nogen mening at sende filmen på markedet, når den vil indtjene markant mindre«, siger Frederik Malling Juul, distributionschef i SF Film, der bestemmer, hvornår filmen skal udrulles i de danske biografer.