Hvem var egentlig mest wacko under uro i Waco?

Der er flere tankevækkende aspekter ved horrorbrødrene Dowdles miniserie om de uhyggelige og brutale hændelser i Waco, Texas, i 1983, hvor forbundspolitiet FBI og specialkorpset AFT, Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, holdt den fundamentalistisk kristne sekt Branch Davidian og dennes leder, David Koresh, under belejring i næsten to måneder, og et tocifret antal mennesker endte med at miste livet.

For det første tegner serien et langt mindre dæmoniseret og nuanceret billede af sektens leder end det, medierne i sin tid kolporterede. Dengang blev han nemlig fremstillet som en psykopatisk og humørsyg diktator, der med jernhånd styrede sine umælende og underkuede proselytter. Men i serien, hvor han spilles fremragende af ’Friday Night Lights’-stjernen Taylor Kitsch, er billedet mere komplekst. Godt nok efterlades man stadig med indtrykket af et magtsygt mandfolk, der både har sølvpapirshatten trukket godt ned om ørerne og en Kristus-identifikation på størrelse med et krydstogtskib; men man ser ham også som vennesæl røvballemusiker med et ikke ueffent sæt hænder på en Gibson Flying V, og en tilgivende familiefar, der straffer sektens svage børn med en skefuld vaniljeis – i øvrigt i en smuk, patosfyldt nadverscene, der understreger, at sekten holdes sammen af både frygt og kærlighed.

Når han karismatisk prædiker om, hvad fryd er for en størrelse i menneskelivet, er vi i selskab med en karismatisk og ekstremt udadvendt bibelfortolker. Det er først, efter at politiet angriber Branch Davidians hovedkvarter og sårer og dræber indtil flere medlemmer, at det for alvor kammer over i religiøst vanvid.