Pik, fuck, fisse: Nicolas Cage er elegant vært for serie om bandeordenes etymologi

Det har produktionsselskabet Funny Or Die også tænkt, og meget overraskende har den altid overraskende skuespiller sagt ja. Ja til at sige ovenstående og mange andre voldsomheder og vulgariteter og ja til at sætte sig i en blød stol foran en pejs i et studie og hæve glasset til skål for Netflix-serien ’History of Swear Words’, der i seks afsnit fortæller bandeordenes historie, helt specifikt de seks store amerikanske af slagsen: Fuck, Shit, Bitch, Pussy, Dick og Damn, der alle har fået hver deres afsnit i første sæson.

